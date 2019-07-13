Новый виток протестов в Гонконге

Гонконгские активисты провели новые протесты, на этот раз против торговцев с материкового Китая. Протест переместился из центра Гонконга в Шён Шуй (Sheung Shui), город недалеко от китайской границы. Там так называемые "параллельные торговцы" покупают оптовые партии беспошлинных товаров, которые затем везут в материковый Китай для продажи.

Протестующая: "Сегодняшняя акция получила импульс после протестов против закона об экстрадиции. Энтузиазм общественности уменьшается, но с помощью таких акций люди в Гонконге не забудут, что существует много других социальных проблем, которые нужно решать"

Торговцы с материка долгое время были источником гнева у некоторых жителей Гонконга. По их словам, перекупщики подогревают инфляцию, уклоняются от уплаты налогов и стимулируют рост цен на недвижимость.

Протесты в Гонконге начались в июне после того, как более миллиона человек приняли участие в марше против закона об экстрадиции в Китай.