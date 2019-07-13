Симона Халеп стала победительницей Уимблдона

Симона Халеп стала первой в истории румынской теннисисткой, завоевавшей титул чемпионки Уимблдона. В финальном матче она обыграла семикратную победительницу турнира американку Серену Уильямс. Последней не хватало одной победы, чтобы побить рекорд Маргарет Корт, которая только в одиночном разряде 24 раза становилась лучшей на турнирах Большого шлема.

Халеп с начала встречи вырвалась вперёд, пользуясь ошибками соперницы, и оба тайма удерживала превосходство на корте. Счёт по итогам встречи: 6-2, 6-2.