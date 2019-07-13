США

Луизиана подготовилась ко встрече с ураганом Бэрри

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 Андрей Позняков 
Луизиана подготовилась ко встрече с ураганом Бэрри
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Национальный центр США по слежению за ураганами предупреждает жителей штата Луизиана об опасности тропического шторма Бэрри над Мексиканским заливом. Он представляет угрозу для жизни. В ожидании шторма в районах близ Нового Орлеана, которые остались без защитных сооружений, прошла эвакуация. Людям в опасной зоне рекомендовали укрыться дома или в барах. Города подготовились к паводкам и подтоплениям.

По оценкам специалистов, тропический шторм Бэрри, который пришёл с Мексиканского залива, должен достигнуть категории урагана с порывами ветра более 100 километров в час. Представители местных властей говорят, что приморские города смогли заранее и хорошо подготовиться к удару стихии.

Наша пожарная служба имеет большой опыт. У пожарных есть необходимая подготовка для работы на спасательных лодках. У шерифа есть спасательные лодки. Катрина преподала нам большой урок. Катрина научила нас, что нужно больше средств спасения.
Майкл Йенни
глава прихода Джефферсон штата Луизиана

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