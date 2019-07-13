Луизиана подготовилась ко встрече с ураганом Бэрри

Национальный центр США по слежению за ураганами предупреждает жителей штата Луизиана об опасности тропического шторма Бэрри над Мексиканским заливом. Он представляет угрозу для жизни. В ожидании шторма в районах близ Нового Орлеана, которые остались без защитных сооружений, прошла эвакуация. Людям в опасной зоне рекомендовали укрыться дома или в барах. Города подготовились к паводкам и подтоплениям.

По оценкам специалистов, тропический шторм Бэрри, который пришёл с Мексиканского залива, должен достигнуть категории урагана с порывами ветра более 100 километров в час. Представители местных властей говорят, что приморские города смогли заранее и хорошо подготовиться к удару стихии.