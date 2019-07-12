План по спасению конторы Кука

Китайская Fosun Tourism Group готова спасти Thomas Cook, выкупив её туроператорский бизнес.

Переговоры идут успешно, сообщило руководство британской компании. Сумма сделки - 750 миллионов фунтов - около 835 миллионов евро.

Согласно условиям, Fosun, которой уже принадлежат 17% акций компании, получит контрольный пакет в её туристическом подразделении. Также китайскому конгломерату достанется доля в дочерней Thomas Cook Airlines.

Старейшая в мире туристическая компания, владеющая в России "Интуристом", переживает серьёзные финансовые трудности. Её капитализация упала до 220 миллионов евро, а долг превысил миллиард.

По мнению экспертов, инвестиции и реорганизация позволят Thomas Cook удержаться на плаву и продолжить ведение бизнеса в Европе.