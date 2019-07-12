Взлёт Урсулы. Преемник Терезы. Сидящая Ангела

Программу «О положении Союза” ведёт Штефан Гробе в Брюсселе:

"Урсула фон дер Ляйен - сегодня женщина номер один. После того, как Евросовет назначил её следующим Президентом Еврокомиссии, её кандидатура подлежит утверждению Европарламентом. Для этого за неё должно голосовать абсолютное большинство депутатов.

Но то, что вначале выглядело как легкая прогулка в парке, обернулось трудным восхождением. Она встретила сильной сопротивление - вопрос в том, насколько сильное? Достаточное ли, чтобы сорвать её назначение?

На этой неделе фон дер Ляйен приехал в Брюссель, чтобы заручиться поддержкой.

До сих пор не ясно, наберёт ли она необходимые голоса. Несмотря на её попытки очеровать «зелёных», они отказали её в поддержке, заявив, что её выступление не произвело на них впечатления.

Были и другие события, вызвавшие шум на этой неделе.

На фоне соглашения о свободной торговле между ЕС и странами МЕРКОСУР бельгийские фермеры появились на пороге Еврокомиссии и заставили себя услышать.

Они опасаются нечестной конкуренции, обвала цен и социального демпинга. Другими словами: фермеры должны заплатить за принцип многостороннего сотрудничества.

Европа видела и другие протесты против разных аспектов глобализации, в частности, против свободного потока информации.

Австрийский активист по защите данных продолжил свой крестовый поход против американских технологических гигантов, подав в суд на Facebook.

Его аргумент: социальная сеть предоставляет американским спецслужбам информацию, которая им не полагается.

Может ли это быть законным? Есть ли какие-то лимиты? Европейский суд должен будет выяснить.

Хочу успокоить поклонников Ангелы Меркель.

После очередного приступа дрожи канцлер Германии, как сообщается, потребовала изменить протокол.

Принимая премьер-министра Дании, она слушала государственные гимны сидя, и обстановка была непринуждённой".