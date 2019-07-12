"Шёлковый путь": Мандалгоби - Даланзадгад

Шестой этап ралли "Шёлковый путь" соединил монгольские города Мандалгоби и Даланзадгад. Это был самый непредсказуемый день марафона, хотя 130 км зона нейтрализации на треть сократила длину спецучастка.

Португалец Паулу Гонсалвеш покинул гонку из-за поломки двигателя. Многие мотоциклисты, включая братьев Бенавидесов, потеряли драгоценное время из-за ошибки в навигации. Сэм Сандерлэнд, стартовавший первым, тоже ошибся, но сумел быстро вернуться на трек. Британец сохранил лидерство в общем зачёте, хотя и пришёл к финишу четвёртым.

Победа на этом этапе досталась тем, кто смог сориентироваться на местности лучше других. Первым стал Ориол Мена, второй результат показал Адам Томичек, а третьим финишировал Джоан Барреда.

Заблудился и Нассер Аль-Аттия, что позволило Денису Кротову выйти в лидеры. На 5 контрольной точке россиянин опережал катарца на 23,5 минуты. Однако за 10 км до финиша Кротов пробил колесо и остановился для замены, а затем у его машины заклинило коробку передач. К финишу Мини притащил КАМАЗ Сергея Куприянова. В итоге в зачёте внедорожников снова победил Аль-Аттия.

В категории грузовиков продолжается упорная борьба. МАЗ под управлением Сергея Вязовича первым пересёк финишную черту, опередив КАМАЗ Антона Шибалова на 27 секунд. Третьим стал Айрат Мардеев. Андрей Каргинов потерял время на замене колеса и не попал в тройку лидеров. Вязович сохраняет первую позицию в общем зачёте.