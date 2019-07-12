Уильямс и Mr. "призывают к действию"

Американский певец Фаррелл Уильямс стал куратором выставки «Призыв к действию» японского художника, известного под псевдонимом Mr., которая проходит в Париже, в Национальном музее восточных искусств Гиме. Здесь представлены картины, скульптуры и мультимедиа-инсталляции, созданные по мотивам сюжетов манги. Рассказывает директор музея Софи Макариу:

– Мы подумали, почему бы нам не пригласить в музей художника Mr., работающего в жанре манга. И тогда возникла идея предложить Фареллу Уильямсу курировать выставку – ведь известно, что он большой поклонник творчества Mr.

Фаррел Уильямс и Mr. уже неоднократно сотрудничали, в том числе при работе над вышедшем в 2014 году клипом на песню Уильямса It Girl.

– Во Франции искусство существует с давних времён, и оно по-прежнему опирается на очень прочную основу, – говорит Mr. – Нахожу это действительно достойным восхищения.

Фаррел Уильямс уже провёл экскурсию для пришедших сюда и подростков, рассказывая им об экспонатах и фотографируясь с желающими. Юные посетители продемонстрировали ему собственные работы. Выставка «Призыв к действию» будет открыта в музее Гиме до 23 сентября.