Индия

"Гигантский скачок" для Индии

 Комментарии
 Мария Горковская 
"Гигантский скачок" для Индии
Размер текста Aa Aa

Индия готовится совершить свой собственный "гигантский скачок". 14 июля национальная Организация космических исследований планирует отправить к Луне автоматическую станцию "Чандраян-2" - "лунный корабль" в переводе с санскрита.

В начале сентября Индия рассчитывает посадить на южный полюс спутника Земли небольшой луноход домашнего производства. Его миссия - изучение минералогического состава лунной поверхности и поиск воды.

Стоимость проекта - "всего" 141 миллион долларов. По словам индийских экспертов, это в десять раз меньше, чем потратило на свою последнюю лунную миссию NASA. Даже голливудский блокбастер Кристофера Нолана "Интерстеллар" обошелся дороже - в 165 миллионов.

Индия рассчитывает стать четвёртой страной после США, СССР и Китая, которой удалось совершить мягкую посадку аппарата на Луне.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube