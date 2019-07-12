"Гигантский скачок" для Индии

Индия готовится совершить свой собственный "гигантский скачок". 14 июля национальная Организация космических исследований планирует отправить к Луне автоматическую станцию "Чандраян-2" - "лунный корабль" в переводе с санскрита.

В начале сентября Индия рассчитывает посадить на южный полюс спутника Земли небольшой луноход домашнего производства. Его миссия - изучение минералогического состава лунной поверхности и поиск воды.

Стоимость проекта - "всего" 141 миллион долларов. По словам индийских экспертов, это в десять раз меньше, чем потратило на свою последнюю лунную миссию NASA. Даже голливудский блокбастер Кристофера Нолана "Интерстеллар" обошелся дороже - в 165 миллионов.

Индия рассчитывает стать четвёртой страной после США, СССР и Китая, которой удалось совершить мягкую посадку аппарата на Луне.