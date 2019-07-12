Конфуз в суде Палермо

Это должен был быть громкий судебный процесс над преступником, за которым годами охотились спецслужбы многих стран.

Так думали и прокуроры, и общественность, и СМИ, пока не выяснилось, что на скамье подсудимых вместо главаря группировки, занимавшейся котрабандой мигрантов, оказался эритрейский беженец-разнорабочий.

Почти три года длилось следствие. И всё это время его принимали за другого эритрейца по имени Медхани Ехдего Меред, известного по кличке Генерал.

Арест "генерала" в Судане в 2016-ом с последующей его экстрадицией в Италию называли "выдающимся результатом масштабной операции" суданских, британских и итальянских полицейских.

По обвинению в торговле людьми мужчине грозил срок 14 лет тюрьмы. Но суд Палермо признал ошибку: 29-летний беженец был освобождён из-под стражи по окончании судебного заседания.

А генерал по-прежнему на свободе. Следы его теряются в Уганде.