Власти Великобритании заявили о повышенном уровне угрозы безопасности судоходства в Персидском заливе после произошедшего здесь инцидента. Как утверждается, иранские катера пытались захватить в Ормузском проливе британский нефтяной танкер, но им помешал сопровождавший его фрегат Королевских ВМС. Иранские власти называют эти обвинения столь же несостоятельными, как и те, что звучат со стороны США о нарушениях Ираном обязательств по ядерной сделке, что отметил Джавад Зариф, министр иностранных дел страны:

– Главная мировая сила, крупнейшая политическая сила в мире, член Совета управляющих и союзник других членов Совета управляющих, США не смогли добиться от МАГАТЭ осуждения Ирана. Америка отыграла свою роль в мировой политике. Америка чувствует, что потерпела поражение в противостоянии на Ближнем Востоке. Конечно, одной из причин поражения Америки стало сопротивление народа и сопротивление Исламской Республики.

Между тем, оба главных претендента на пост премьер-министра Великобритании говорят о необходимости снижения напряжённости в регионе Персидского залива.

– Очень важно, как я считаю, чтобы все британские суда, ходящие под флагом Великобритании или нет, могли следовать в международных водах Персидского залива и в других местах в полной безопасности, – заявил Борис Джонсон, экс-министр иностранных дел Великобритании.

– Эти события, конечно, вызывают озабоченность, но я также очень горжусь Королевским флотом и той ролью, которую он сыграл в обеспечении безопасности британского судна, –отметил Джереми Хант, министр иностранных дел Великобритании. – Мы продолжаем очень внимательно следить за ситуацией.

На прошлой неделе британские морские пехотинцы задержали иранский танкер Grace 1 у берегов Гибралтара. Причиной этому, как было заявлено, стало нарушение режима санкций ЕС. Местная полиция задержала капитана и старшего помощника судна. Иран назвал эти действия пиратством и пригрозил ответными мерами.