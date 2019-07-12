Лондон направил в Персидский залив фрегат Duncan

Второй корабль британских ВМС направляется в Персидский залив. Duncan, принимавший участие в учениях НАТО в Черном море, идет на подмогу уже дислоцированному в регионе фрегату Montrose.
Ранее поступили сообщения, что в районе Ормузского пролива иранские катера попытались захватить нефтяной танкер Соединенного Королевства.
Напряженность в отношениях Лондона и Тегерана усилилась после того, как власти британского Гибралтара задержали принадлежащий исламской республике супертанкер. Экипаж судна обвинили в нарушении санкций Евросоюза против Сирии.
Министр иностранных дел Ирана назвал произошедшее "пиратством" и напомнил, что его страна не подпадает под европейское нефтяное эмбарго.
Белый дом неоднократно заявлял о намерении расширить экономическое давление на Тегеран. После выхода из ядерной сделки с Ираном, США потребовали от союзников прекратить покупать у этой страны нефть под угрозой санкций для компаний-закупщиков.