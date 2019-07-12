Лондон направил в Персидский залив фрегат Duncan

Второй корабль британских ВМС направляется в Персидский залив. Duncan, принимавший участие в учениях НАТО в Черном море, идет на подмогу уже дислоцированному в регионе фрегату Montrose.

Ранее поступили сообщения, что в районе Ормузского пролива иранские катера попытались захватить нефтяной танкер Соединенного Королевства.

Напряженность в отношениях Лондона и Тегерана усилилась после того, как власти британского Гибралтара задержали принадлежащий исламской республике супертанкер. Экипаж судна обвинили в нарушении санкций Евросоюза против Сирии.

Лабораторный анализ показал, что танкер перевозил 2,1 миллиона баррелей легкой нефти. Мы не позволим, чтобы Гибралтар использовали - умышленно или нет - в качестве пособника при нарушении санкций Европейского союза, международных санкций, при ведении любой противозаконной деятельности. Фабиан Пикардо главный министр Гибралтара

Министр иностранных дел Ирана назвал произошедшее "пиратством" и напомнил, что его страна не подпадает под европейское нефтяное эмбарго.

Главная задача санкций - не дать Европе покупать сирийскую нефть. Речь не идет о запрете на продажу нефти Сирии для других стран. Все это какой-то детский лепет, нелепое оправдание британцев. Им бы стоило официально заявить, что они служат Америке, действуют по указанию Америки. Правда, Америка им недавно "отплатила", оскорбив британских посла и премьер-министра. Джавад Зариф глава МИД Ирана

Белый дом неоднократно заявлял о намерении расширить экономическое давление на Тегеран. После выхода из ядерной сделки с Ираном, США потребовали от союзников прекратить покупать у этой страны нефть под угрозой санкций для компаний-закупщиков.