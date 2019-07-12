Министр труда США уходит в отставку в связи с новым поворотом в деле Джеффри Эпштейна. Миллиардеру предъявили обвинения в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.

11 лет назад он уже оказался в центре похожего скандала. Выйти сухим из воды ему помог как раз Алекс Акоста, тогда прокурор Южного округа штата Флорида.

За последнюю неделю СМИ слишком много внимания уделяли самому Министерству труда. А вот публикаций о невероятном росте количества рабочих мест - более чем на 5 миллионов - я так и не увидел. Алекс Акоста министр труда США

В 2008 году, Акоста помог Эпштейну заключить сделку со следствием, и за склонение к проституции несовершеннолетних тот провел за решеткой всего около 13 месяцев. Причем он мог регулярно покидать тюрьму. По новым обвинениям ему может грозить до 45 лет лишения свободы.

В свое время, среди влиятельных друзей финансиста были нынешний президент США Дональд Трамп и экс-глава Белого дома Билл Клинтон.