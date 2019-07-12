Куба теряет туристов под гнётом санкций США

Куба теряет сотни тысяч туристов из-за новых санкций со стороны США. Такие данные представило кубинское министерство туризма. Согласно этим сведениям, из-за введённых ограничений в июне поток иностранцев сократился более чем на 20%. Тем не менее, с учётом роста туристического сектора в последние годы министерство считает эти потери свидетельством неэффективности санкционной политики.

Несмотря на меры правительства США по воспрепятствованию работе правительства в нашей стране, мы примем по итогам 2019 года четыре миллиона триста тысяч гостей. Иными словами, хотя эти меры имеют прямое влияние на туризм, мы без труда превысим показатель в четыре миллиона. Мануэль Марреро министр туризма Кубы

4 июня Минфин США ввёл запрет на образовательные групповые поездки американских граждан на Кубу, а также ограничил отправку морских круизных лайнеров и частных самолётов. До этого Госдепартамент сообщил, что распространит санкции и на иностранные компании, которые сотрудничают с Кубой.

В ЕС это решение расценили как подрыв трансатлантического доверия, при этом Брюссель с удовлетворением отмечал прогресс в отношениях с Гаваной в рамках Совместного совета Евросоюз-Куба, следующее заседание которого намечено на сентябрь.