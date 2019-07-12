"Горячая земля"

Колыбель важнейших направлении кубинской музыки, Сантьяго- де-Куба на востоке острова называют "горячей землей" - из-за высокой температуры воздуха и солнечного темперамента горожан.

Здесь любят и играют музыку; она с утра до вечера заполняет улицы города, который некогда был столицей Кубы, а сегодня привлекает сюда гостей и туристов, вдохновленных историей, колониальной архитектурой и атмосферой карибского курорта.

Город, основанный в начале 16 века испанцами, раскинулся в предгорьях массива Сьерра-Маэстра: географическое положение Сантьяго во многом определило историю его развития.

Гид Ольга Портуондо рассказывает: "В конце 18-го-начале 19 веков здесь стали селиться французы, в основном в горной местности. Она наладили здесь кофейные плантации, на которых задействовали рабов".

Французские рабовладельцы бежали сюда после восстания рабов на Гаити Они привнесли в Сантяьго капитал, просветительские идеи и предпринимательские проекты в сфере производства кофе.

За свою историю Сантяго пережил рабовладельческий строй, несколько землетрясений, Фиделя Кастро... и по-прежнему полон внутренней энергетики и радости.

Сантяьго-де -Куба стоит на рельефной местности: обязательным для посещения является национальный парк "Гранде Пьедра" его одноименной скалой: с этой естественной смотровой площадки регион - как на ладони.