Дунай: последняя пристань

Звон колокола и спущенный на воду венок... В Будапеште на реке Дунай простились с матросом Пето Яношом. Он служил на прогулочном катере "Русалка", потерпевшем аварию 29 мая. В тот день круизный теплоход "Викинг" столкнулся с "Русалкой". На борту катера находились 35 человек - 33 туриста из Южной Кореи и члены экипажа - венгры. Погибли 28 человек. Еще один до сих пор числится пропавшим без вести. На теплоходе никто не пострадал. Похороны капитана "Русалки", по просьбе семьи, пройдут позднее. На них будут присутствовать только близкие люди.

Михай Тот, представитель Panorama Deck Ltd: "Погребение в море - давняя традиция. Моряков обычно хоронят в тех водах, где они провели большую часть времени. На этот раз нам пришлось несколько изменить традиции, поскольку здесь пересекаются интересы двух семей. Урну, сделанную из специального материала, с прахом моряка погрузили в воды Дуная. Все раствориться в воде".

В траурном мероприятии участвовали 15 судов. После похорон они направились к мосту Маргит, чтобы почтить память погибших южнокорейских туристов. Здесь так же на воду был спущен венок.

Беатрикс Ашбот, Euronews: "Катастрофа "Русалки" стала самой крупной аварией в Будапеште на Дунае со времен Второй мировой войны. Сотни людей пришли на мост Маргит, чтобы бросить в реку цветы в память о жертвах, и это наглядно демонстрирует насколько глубоко город был потрясен случившейся трагедией".