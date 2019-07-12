Восточное партнерство ЕС: пройденный путь и перспективы

Расширение контактов между людьми, торгово-экономическое сотрудничество, создание демократических институтов. Эти и другие темы были в центре внимания конференции, посвященной 10-летию программы ЕС "Восточное партнерство". На форум в Батуми собрались десятки высокопоставленных гостей из стран и партнеров Европейского Союза. Они говорили о пройденном пути и дальнейших перспективах.

Павел Фишер, член Сената Чехи: "Системе европейских ценностей бросают вызов крупный бизнес и капитал, Российская Федерация, манипуляция избирательными процессами, китайские технологии... Мы должны это понимать. И да, нам необходимо держаться вместе, следовать нашим принципам. Тогда мы действительно сможем победить".

Присутствующие на конференции политики не обошли вниманием и грядущие в институтах ЕС назначения, в том числе на пост главы Европейской Комиссии. Многие остались не довольны тем, как была избрана кандидатом Урсула фон дер Ляйен. Некоторые, например Мартин Шульц, называют этот выбор "победой Орбана и компании".

Клаудия Рот, вице-президент бундестага: "Создается ощущение, что Урсула фон дер Ляйен не была достаточно амбициозна в том, что касается вопросов изменения климата, окружающей среды, демократизации, новой избирательной системы. Я слышала, что фракция "зеленых" в Европарламенте не намерена ее поддерживать. И дело не в Орбане, а в ее расплывчатых ответах на важные вопросы".

Между тем есть и те, кого кандидатура фон дер Ляйен вполне устраивает. Среди них - евродепутат Михаэль Гахлер, работавший бок о бок с Урсулой фон дер Ляйен. Хотя и Гахлер считает, что предпочел бы Манфреда Вебера.

Михаэль Гахлер, евродепутат: "Нам не удалось направить четкий сигнал Евросовету. Если бы мы заранее дали понять чего мы хотим, то Совет вел бы себя более открыто. И сейчас не было бы такой реакции на кандидата".

Станет ли Урсула фон дер Ляйен следующим председателем Европейской Комиссии? На этот вопрос евродепутаты должны ответить 16 июля.