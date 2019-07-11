Умер парализованный француз Венсан Ламбер, за чью жизнь боролись в суде - AFP

Умер полностью парализованный француз Венсан Ламбер, за чью жизнь родители были вынуждены бороться в суде. На прошлой неделе врачи начали процедуру эвтаназии. Медики отключали пациента от систем искусственного поддержания жизни и одновременно погружали его во все более глубокий сон до момента смерти.

В 2008 году Ламбер попал в автоаварию, после которой впал в "хроническое вегетативное состояние". В конце июня Кассационный суд подтвердил законность решения врачей Реймса об отключении Ламбера от систем жизнеобеспечения.