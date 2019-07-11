"В реальной жизни": ретроспектива Олафура Элиассона

Свет, огонь, вода и лес - неотъемлемые элементы природного ландшафта вдохновили Олафура Элиассона на создание произведений к выставке "В реальной жизни".

Ретроспектива датско-исландского художника, представленная в музее Tate Modern, даёт возможность посетителям не только любоваться экспонатами, но и взаимодействовать с ними - трогать, нюхать, пробовать на вкус.

"Названием выставки "В реальной жизни", я хотел сказать следующее. Прежде всего, когда вы входите в музей, вы не оказываетесь в мире вымышленном. Наоборот, вы становитесь ближе к реальности, будто рассматриваете её через увеличительное стекло, в мельчайших деталях", - говорит сам автор.

Любовь Элиассона к природе нашла отображение в его произведениях. К проблеме изменения климата он обращался в своём творчестве ещё много лет назад. Так, экспозиция включает 42 фотографии, сделанные в 1999 году, на которых запечатлены тающие ледники Исландии.

Мастер планирует вернуться туда, чтобы вновь сфотографировать их. Он надеется, что на примере этих снимков посетители смогут оценить масштаб тех изменений, которые с годами претерпевает наша планета.

"Я думаю, это то самое, с чем искусство всегда имело дело - вопрос идентичности и экзистенциализма. Я - часть этого мира или вне его? Конечно же, ты - часть мира. У тебя нет иного выбора, кроме как действовать", - уверяет художник.

Среди представленных работ - 20-метровая стена, покрытая настоящим скандинавским мхом, запах которого могут ощутить посетители. Разрешено прикасаться к экспонату.

"Элиассон утверждает: об изменении климата говорят, используя в основном устрашающие формулировки. Он хочет сделать так, чтобы люди думали об этом в иной манере - испытывая наслаждение и любовь к природе, чтобы они задавались вопросами: "что я люблю в этом мире? и почему должен заботиться о нём?" - объясняет куратор лондонского музея Марк Годфри.

Увидеть выставку произведений Олафура Элиассона под названием "В реальной жизни" посетители Tate Modern могут до начала января.