Россия

ВИДЕО | Один человек погиб при пожаре на ТЭЦ в Мытищах

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 Ирина Александрова  и ТАСС
ВИДЕО | Один человек погиб при пожаре на ТЭЦ в Мытищах
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Instagram/almazov88 via REUTERS
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Один человек погиб, как минимум 13 пострадали при пожаре на ТЭЦ "Северная" в подмосковных Мытищах. Пожару присвоен третий - повышенный - уровень сложности.

Мария Ивинская/ Instagram

Ранее сообщалось, что на территории ТЭЦ загорелась газовая станция высокого давления, газопровод, технические помещения и хозяйственно-административное здание. Чтобы ликвидировать факельное горение потребовался один час двадцать минут. К борьбе с огнем привлечены десятки единиц техники и вертолеты.

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По информации Министерства энергетики региона, возгорание не отразилось на электроснабжении жителей в Московской области. "Возгорание, произошедшее сегодня, 11 июля, на ТЭЦ-27, принадлежащей ПАО "Мосэнерго", не сказалось на ресурсоснабжении потребителей городского округа Мытищи и близлежащих населенных пунктов Московской области. ТЭЦ-27 обеспечивает энергией жителей севера и северо-востока Москвы", - говорится в сообщении структуры.

ТАСС уточняет, что из-за происшествия три многоквартирных дома в Мытищах были переведены на резервные линии, поэтому было кратковременное отключение электричества.

Мытищинская ТЭЦ-27 "Северная" введена в эксплуатацию в 1992 году. Суммарная мощность станции - 1060 МВт. Основным топливом, используемым на станции, является природный газ.

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Журналист • Наира Давлашян