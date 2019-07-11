Ради Меркель изменили протокол

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Дании Метте Фредериксен перед переговорами в Берлине сидя прослушали национальные гимны. Как пишут немецкие СМИ, это связано с недавними приступами дрожи, которые испытала глава правительства ФРГ во время официальных мероприятий. Чтобы избежать повторения подобной ситуации, протокол перед встречей с датским премьером был изменен.

В тот же день Меркель заверила общественность, что ответственно относится к своему здоровью и предпринимает соответствующие действия. По ее словам, она заинтересована в этом не только как глава правительства, но и как частная персона.

За последний месяц Меркель трижды испытывала приступы дрожи. 18 июня на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, 27 июня во время приема у главы ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, а также 10 июля, принимая финского премьера Антти Ринне.