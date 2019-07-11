Ирландия

Ирландские фермеры против говядины из Южной Америки

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 Марика Димитриади 
Ирландские фермеры против говядины из Южной Америки
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"Никаких подаяний, только честная торговля". Сотни ирландских фермеров вышли на улицы, чтобы выразить недовольство соглашением о создании зоны свободной торговли между ЕС и странами Южноамериканского общего рынка. Участники акции опасаются, что из-за этой сделки сократится экспорт местной говядины в другие европейские страны, что скажется на доходах фермеров и на экономике сельской Ирландии.

В соответствии с соглашением, каждый год в Европу будет отправляться почти 100 тысяч тонн говядины из Южной Америки. Фермеры утверждают, что ирландскому сельскохозяйственному сектору это будет обходиться в 750 миллионов евро ежегодно.

"Франция пока не готова ратифицировать соглашение"

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан ранее заявил, что Париж ратифицирует документ только в том случае, если страны выполнят ряд условий. Они должны поддержать соглашение по климату и соблюдать нормы по охране окружающей среды и здоровья.

"Еще один фактор, который у нас вызывает вопросы, - это санитарные нормы. Мы надеемся, что благодаря сделке мы сможем убедиться, что не только готовые изделия отвечают всем европейским нормам, но и сам производственный процесс", - заявила представитель правительства Франции Сибет Ндиайе.

Переговоры между ЕС и государствами Меркосур о создании зоны свободной торговли продолжались почти 20 лет. Соглашение вступит в силу после одобрения парламентами всех стран-участниц. В Брюсселе утверждают, что благодаря этой сделке европейские компании будут экономить в год до 4 миллиардов евро таможенных сборов.