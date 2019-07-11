В Италии выпал град размером с апельсин

Туристы вынуждены спасаться бегством. Эти кадры были сняты на пляже Торторето в итальянской провинции Абруццо. Ураган и ливни обрушились на адриатическое побережье Апеннинского полуострова. Скорость ветра, по данным местных СМИ, достигала 150 километров в час.

Больше всего пострадал город Пескара, который тоже находится в Абруццо. Там выпал град размером с апельсин. Разбиты витрины магазинов, стекла машин, повреждены крыши домов. Около 20 человек обратились к врачам – в основном травмами головы.

Улицы некоторых городов превратились в реки. В нескольких районах Тосканы введен оранжевый уровень тревоги. Желтый уровень действует в Ломбардии, Лацио, Лигурии и ряде других провинций центральной и северной Италии.