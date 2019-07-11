Отношение в ЕС к сделке с МЕРКОСУР

Несколько фермеров припарковали свою технику в центре Брюсселе, призывая тем самым правительство Бельгии и Европарламент не утверждать торговое соглашение с союзом МЕРКОСУР. Ранее в Ирландии и Франции прошли более массовые протесты против увеличения сельскохозяйственного импорта из Южной Америки, особенно в свете предстоящего выхода из ЕС Великобритании.

«Брексит" сильно скажется на рынке говядины, - говорит профсоюзный деятель Ив Вандервурде. - Куда будет Ирландия поставлять свое мясо, если его перестанут покупать англичане? Обратно в Европу.»

Торговое соглашение заключено 28 странами ЕС с Бразилией, Аргентиной, Парагваем и Уругваем. Южноамериканский общий рынок отменит большинство тарифов на экспорт из ЕС, европейские компании смогут сэкономить 4 миллиарда евро в год.

Бразильский посол при Евросоюзе считает, что сделку взаимовыгодной:

«В выигрыше окажутся промышленность и сельское хозяйство по обе стороны океана, - говорит Маркуш Кальвау. - Европейские виноделы будут получают большую прибыль, потому что Бразилия и другие страны МЕРКОСУР откроют свои рынки для вин».

В Европу хлынет более дешевое продовольстьствие. Но к такому сотрудничеству скептически относятся "зелёные" и левые в Европарламенте.

«Стандарты производства говядины в странах МЕРКОСУР отличаются от наших, - говорит бельгийский евродепутат Марк Ботенга. - Кроме того, нас беспокоит воздействие международной торговли на планету и людей - транспортировке в Европу подлежит 99 тысяч тонн говядины, это огромный груз. С точки зрения климата и социальных последствий это будет катастрофа ".

Наш корреспондент Изабель Маркеш да Силва передаёт:

«Процесс ратификации будет сложным, сделан лишь первый шаг на долгом пути, который может занять более двух или трех лет".