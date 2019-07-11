Airbnb отвечает требованиям ЕС

Европейские туристы смогут с большей уверенностью заказывать себе ночлег в чужих домах. Онлайн-площадка для краткосрочной аренды частного жилья, известная как Airbnb, изменила порядок отображения цен и категорий комнат. Год назад Евросоюз дал ей 12 месяцев на приведение внутренних правил в соответствие с законодательством ЕС.

Еврокомиссар по делам потребителей Вера Юрова сказала, что на летние отпуска отдыхающие будут получать теперь именно такие квартиры, какие им предлагают в интернете.

Благодаря Airbnb, за последние 10 лет миллионы владельцев жилья впустили к себе незнакомцев, которые смогли посетить недоступные прежде по ценам места. Туризм стал более дешевым и интересным.