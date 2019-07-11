"Реквием" Моцарта: разрыв шаблона

"Реквием" Моцарта в формате театрального спектакля с акцентом на торжестве жизни, несмотря на ее конечность: постановка Ромео Кастелуччи при дирижерской поддержке Рафаэля Пишона стала жемчужиной оперного фестиваля в Экс-ан-Провансе в этом году

Спектакль поставлен на стыке жанров - это танцевальная медитация с вкраплениями вокальных фрагментов. Авторы говорят, что попытались переосмыслить традиционное прочтение канона заупокойной мессы, положенного в основу "Реквиема".

Дирижер Рафэль Пишон напоминает: "Реквием - это произведение которое исполнялось бесчисленное количество раз во всем мире, это ритуальная музыка - для нас, остающихся, и для тех, кто уходит. Постановщик Кастелуччи услышал в "Реквиеме" прежде всего торжество жизни, а лишь потом - дань смерти".

Австралийская сопрано Шиван Стэгг рассказывает о концепции сюжета: "_Мы решили показать человеческую жизнь как бы в обратной перемотке: вот перед нами женщина в конце жизни, вот мы скользим по ее биографии, видим ее молодой, чуть за 20, а вот перед нами - девятилетняя девочка и, наконец, младенец. Мы рассматриваем смерть наизнанку, переосмысляя жизненный цикл.

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_Эта постановка требует от всех и каждого полной, стопроцентной отдачи. Из тебя буквально все жизненные соки выжимают - в этом ироничная задумка Кастелучи, он любит такие штуки. Так вот, мы и танцуем, и бегаем, поем, задыхаемся... просто с ног валимся в конце спектакля".

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Моцарт писал "Реквием" по заказу, который был сделан при таинственных обстоятельствах.... Тяжело больной композитор работал на пределе сил и все равно не успел.

"О смерти Моцарт говорил как об одном из ближайших друзей, - отмечает маэстро Пишон. - Последние письма композитора пронизаны предчувствием: "Реквием" станет заупокойной мессой по нему самому.Одна из известнейших секвенций Реквиема - "Лакримоза" - это совершенно обнаженная музыка, до невозможности хрупкая. Не случайно все прекрасное так легко гибнет, появляется и исчезает, вот эта конечность красоты и делает ее такой пронзительной".

По замыслу композитора, в начале и конце реквиема звучат сольные партии сопрано. Почему? Шиван Стэгг объясняет этот так: "Сопрано - самый легкий голос, для восприятия, возможно, самый невинный. Мы рождаемся с этой невинностью и надеемся с этой же чистотой из мира уйти (это особенно верно для людей религиозных). Да, в конце мы вновь невинны, освобождены от грехов, бремени проступков; мы переходим в иное, лучшее пространство мирно и спокойно. Думаю, Моцарт мог выбрать такое вокальное обрамление именно из этих соображений".