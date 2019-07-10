Космические хроники: специально для Euronews

Итальянский космонавт Лука Пармитано записал для Euronews очередной материал о своей миссии на МКС, запланированной на конец июля. Пармитано обещает вести видеоблог и с космической орбиты. На данный момент астронавт находится на карантине на космодроме Байконур.

"Мы на космодроме Байконур, я и мой экипаж находимся сейчас в режиме предполетного карантина, - говорит Пармитано. - Со мной рядом Эндрю Морган, мой товарищ по команде. Эндрю, ты был здесь дважды в качестве резервного члена экипажа как чувствуешь себя с переходом в основной состав?"

Эндрю Морган, астронавт НАСА:"Сейчас действительно все немного по-другому, ведь я знаю, что дело закончится полетом. Понимаешь, что после тренировок поедешь не в Хьюстон и не в Европейское космическое агентство для продолжения подготовки, а отправишься в космос. Для нас готовят технику, ракету - запуск запланирован мене чем через две недели. И мы с членами экипажа проведем более 6 месяцев вдали от Земли. Да, ощущения совершенно иные, чем когда просто приезжаешь сюда в качестве запасного".

Лука Пармитано: "Согласен: все тесты, операции, которые мы выполняли в последние дни, воспринимаются совершенно иначе. Вот мы входим в космический корабль для проверки.... мы понимаем, что входим в СВОЙ корабль, он специально подготовлен для нас. Это очень эмоциональный момент.

Эндрю Морган:"Да, взгляд на вещи совершенно иной. Возьмите корабль "Союз" - это ведь удивительная конструкция! Он опирается на технологии, которые Роскосмос запускает уже полвека. Корабль надежен, чрезвычайно надежен, это блестящий пример совершенной инженерной разработки".

Лука Пармитано: "Согласен. Хотя "Союз", конечно, не похож на космические корабли, которые вы видите в научно-фантастических фильмах, у него свой спартанский стиль, его красота - в технологичности и безопасности. Я всегда его именно так воспринимал, рад, что и ты его так видишь".

Лука Пармитано сыграет необычную роль космического корреспондента крупнейшего европейского новостного канала. Он будет рассказывать зрителям Euronews о всевозможных аспектах жизни на МКС, от проблем поддержания физической формы и здоровья в условиях микрогравитации до чрезвычайно важных экспериментов, которые экипаж проводит для учёных на Земле.

В ходе второй половины миссии, с октября этого года, Пармитано возглавит экипаж Международной космической станции и станет первым итальянцем (и третьим астронавтом из Евросоюза), который возьмёт на себя эту роль.