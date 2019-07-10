"Живой" "Король лев"

Они возвращаются на экраны, но уже не как мультяшные герои, а такими, какими они были бы в настоящей дикой природе. Студия Disney представила киноадаптацию знаменитого мультфильма "Король Лев".

Одной из приглашенных звезд на премьерном показе в Лос-Анджелисе стала Бейонсе, озвучившая одного из персонажей киноленты - львицу Налу, подругу главного героя - Симбы.

Композитором ремейка остался знаменитый Ханс Циммер - тот самый, что уже 11 раз номинировался на "Оскар", а в 1995 году получил заветную статуэтку именно за оригинальный саундтрек к "Королю Льву". Песню к новой версии киноленты исполнила Бейонсе.

Ханс Цимме, композитор:

"Она – бесспорный профессионал. Бейонсе настолько погружается в то, что делает, она прекрасно сыграла свою роль, она была безупречна".

Новый фильм не повторяет оригинал дословно - утверждает автор картины - американский режиссер Джон Фавро. В адаптации зритель сможет увидеть новые сцены, а также расширенные версии уже полюбившихся эпизодов.

Дональд Гловер озвучил главного героя - львёнка Симбу:

"Джон Фавро действительно прекрасно поработал , он сделал этот фильм универсальным. Я имею ввиду, что он смог рассказать иссторию, которую поймут во всем мире".

Билли Айкне сыграл суриката Тимона и кабана-бородавочника Пумбу, друзей главного героя:

"Я надеюсь, что у нас получилось сделать зрелищный и по-настоящему смешной фильм, с которым люди могут себя ассоциировать, который может захватить зрителя, погрузить в особую атмосферу, для создания которой Сет и я, озвучивший Тимона и Пумбу, специально находились вместе в одной комнате".

Я надеюсь, что у нас получилось сделать по-настоящему смешной фильм, для этого Сет и я, озвучивший Тимона и Пумбу, специально находились в одной комнате".

Немецкая актриса угандийского происхождения Флоренс Косумба также озвучила одного из персонажей в киноленте:

"Этот фильм вне времени. Мы многому научились благодаря ему, это не просто развлекательная история. Это фильм для всех, он о жизни и о её круговороте".

Оригинальный "Король Лев" вышел на экраны в 1994-м и стал классикой диснеевской анимации. В мире он собрал почти миллиард долларов, а также получил три "Золотых глобуса" и два "Оскара".

Будет ли новая киноадаптация столь же популярной станет известно позже. Российский же зритель сможет оценить новую кинокартину "Король лев" 18 июля.