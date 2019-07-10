Под Смоленском найдены останки наполеоновского генерала?

Точное место захоронения одного из наполеоновских соратников, генерала Шарля-Этьена Гюдена, было неизвестно. Знали лишь, что этот блестящий военный был смертельно ранен в бою у деревни Лубино. Находка российских и французских археологов, сделанная во время раскопок под Смоленском, может пролить свет на эту страницу истории.

Вот что рассказал один из организаторов совместной работы археолог и историк Пьер Малиновский: "На то, что это может быть захоронение Гюдена, указывает ампутированная выше колена нога, есть рана и на второй конечности.

Бонапарт был одним из последних, кто видел генерала Гюдена живым. Это первое захоронение высшего армейского офицера, которое мы обнаружили".

Шарлю-Этьену Гюдену летом 1812-го года было 44 года, в битве при Лубино он был ранен пушечным ядром.

Заслуги генерала император оценил по достоинству: его имя начертано на одной из стел Триумфальной арки, в его честь названа одна из парижских улиц.

Подтвердить или опровергнуть догадку археологов должен будет тест ДНК, который займет несколько месяцев.

Сердце генерала покоится в склепе семьи Гюден на кладбище Пер-Лашез.