«Краткосрочные перспективы омрачены»

Европейская экономика по-прежнему растёт умеренными темпами, и дальнейшее ускорение пока не предвидится. Еврокомиссия опубликовала летний экономический прогноз.

До конца года ВВП Евросоюза вырастет на 1,6%, а еврозоны — на 1,2%. А вот прогнозы на следующий год несколько понизились: Евросоюза в целом — до 1,6%, а еврозоны — до 1,4%.

В то же время в документе отмечается, что краткосрочные перспективы европейской экономики омрачены такими факторами, как торговые конфликты глобальных масштабов неопределенность в политике.

Пьер Московиси, еврокомиссар по экономике и финансам:

«До конца года мы ожидаем умеренный рост прежними темпами, поскольку хоть и существует общемировая тенденция к падению промышленного производства, это падение пока не достигло нижней точки. Кроме того, перспективы глобальной торговли омрачены ростом протекционизма и конфликтом между Соединёнными Штатами и Китаем».

Цифры заметно различаются в разных странах ЕС. На фоне устойчивого роста в Центральной и Восточной Европе замедляется «европейский локомотив» — Германия. А на самой нижней строчке оказалась Италия: прогноз всего 0,7% на следующий год. Тем не менее, в Еврокомиссии заявляют, что и этот результат нужно считать позитивным:

«Я счастлив, что мы сумели сильно снизить дефицит бюджетов по всей Европе и что результат был достигнут путём диалога и соглашений, а не санкций», — отметил Московиси.

Прогнозы касательно Великобритании не изменились: 1,3% на 2020 год. Однако этот сценарий основан на предположении, что торговые отношения между Королевством и континентом сохранятся на прежнем уровне. Иначе говоря, не учитывается возможность «неконтролируемого брексита».