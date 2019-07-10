Урсула фон дер Ляйен в Брюсселе

Главный претендент на пост главы Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен проводит в Брюсселе переговоры с представителями фракций Европарламента. Этот министр обороны Германии убеждает депутатов со всего политического спектра отдать за неё свои голоса.

Во вторник она встретилась вначале с социалистами и демократами. Они требуют реформировать управление союзной экономикой, уделять больше внимание интересам общества, укреплять верховенство права, улучшать экологическую ситуацию в ЕС.

Накануне фон дер Ляйен провела конкультации с группой консерваторов. Но самой трудной для неё будет, очевидно, общение позднее в среду с "зелёными", которые добились большего успеха на европейских выборах в мае. Они будут призывают к более решительным мерам в отношении климата и миграции.

Корреспондент Euronews Мейв Макмахон передаёт из Брюсселя:

"375 - магическое число, это количество голосов, которое Урсула фон дер Ляйен, министр обороны Германии, должна набрать на следующей неделе в Европарламенте в Страсбурге, чтобы её утвердили в качестве Президента Еврокомиссии. На этой неделе она пытается очаровать политиков в Брюсселе. Она свои очистала свои планы в качестве руководителя Бундесвера, чтобы встретиться с представителями всех партий в Европарламенте и завоевать их сердца и умы. Пока ей, похоже удалось заручиться поддержкой правоцентристской Европейской народной партия. На её стороне также, кажется, либералы. Но в том, что касается её общения с социалистами и другими левыми, это уж другая история. Сегодня она встретится с европейскими "зелёными", которые в понедельник сказали, что она способный политик, но этого недостаточно. "Зелёные" вообще возмущены тем фактом, что Европейский Совет отверг весь процесс выдвижения кандидатов от ведущий партий, известный как Spitzenkandidaten, и просто вытащил её имя из шляпы в последнюю минуту".