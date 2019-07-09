"Шёлковый путь": Улан-Удэ - Улан-Батор

Ралли-марафон "Шелковый путь" дошёл до монгольских степей. Экипажи ждал спецучасток длиной 243 километра, но прежде чем пилоты вышли на старт, им предстояло пересечь государственную границу между Россией и Монголией.

Официально покинул гонку прошлогодний победитель Язид Аль-Раджи. Двигатель на его новой Тойоте не выдержал напряжения второго этапа. В Монголию Аль-Раджи прибыл туристом, и отправится домой прямо из Улан-Батора.

Старт категории мото был задержан на полчаса из-за того, что не все участники вовремя справились с пограничными формальностями. Но в итоге обошлось без сверхсенсаций. Уже второй этап выиграл Кевин Бенавидес, который продолжает лидировать в общем зачете. Француз Ксавье де Султре благодаря механикам сохраняет возможность продолжить гонку с многочасовым штрафом и дойти до финиша в китайском Дуньхуане.

В зачёте внедорожников снова не было равных Нассеру Аль-Аттие. Пока катарец не отдал соперникам ни одного спецучастка. После схода его основного конкурента - Язида Аль-Раджи из Саудовской Аравии лишить катарца победы в гонке могут только технические проблемы. Даже прокол колеса на третьем этапе задержал фаворита лишь на 1 минуту и 10 секунд.

Вторым в этой категории финишировал Денис Кротов на Мини. Это лучший результат россиянина на ралли-марафоне. Третьим вновь стал китаец Хань Вей.

В зачёте грузовиков первым к финишу пришёл пилот команды "КАМАЗ-мастер" Андрей Каргинов, вторым стал Антон Шибалов, а третьим - Сергей Вязович, который сохраняет лидерство в общем зачёте.

Следующий спецучасток составит 470 км и будет пока самым продолжительным на марафоне.