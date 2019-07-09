10000 долларов США за порчу корта Уимблдона

Всеанглийский клуб оштрафовал Серену Вильямс на $10,000 за порчу травяного покрытия на одном из кортов Уимблдона перед началом соревнований. Американская теннисистка серьёзно настроена завоевать 24 титул турнира Большого шлема в своей карьере. В четвертьфинале она одолела Алисон Риск. Представитель организаторов турнира подтвердил штраф Вильямс, но не уточнил детали произошедшего или дату инцидента.

Другой участник Уимблдона Фабио Фоньини был оштрафован на $3000 за неспортивное поведение во время матча против Тенниса Сандгрена. Итальянец заявил, что надеется на взрыв бомбы во Всеанглийском клубе.

Нику Кирьосу придётся заплатить в общей сложности 8,000 долларов США за неспортивное поведение в первом и втором круге Уимблдона. Австралийский теннисист покинул турнир после того, как проиграл Рафаэлю Надалю во втором раунде.