Футболистки США не хотят идти в Белый дом

Аплодисменты, щелчки затворов фотоаппаратов и конечно же звуки знаменитой песни группы Queen, ставшей спортивным гимном миллионов болельщиков - так приветствовали на родине американских футболисток, ставших в четвертый раз чемпионками мира.

Звездой завершившегося первенства признана 34-летняя Меган Рапино. Спортсменка стала лучшим игроком финальной встречи, а также лучшим бомбардиром чемпионата, забив на турнире 6 голов.

Меган Рапино, футболистка сборной США:

"Мы это сделали. Мы выиграли. Думаю, игра получилась достаточно интересной. Мы заявляли публично, и я лично об этом говорила. Думаю, что большинство команды со мной согласится, не все конечно же, мы не хотим идти в Белый дом, чтобы отпраздновать нашу победу".

Алекс Морган, футболистка сборной США:

"Да, я не хочу говорить за всю команду. Конечно же у всех есть своё мнение, и я уверена, что каждая его выскажет. Я говорю за себя. Я не чувствую себя желанной гостьей в Белом доме, и не думаю, что там меня ждут".

Ещё до финальной встречи Меган Рапино, которую в команде называют главной бунтаркой, высказывала нежелание посещать Белый дом в случае победы, критикую политику президента США.