Италия закрывает центр помощи беженцам

В Италии закрывают центр по приёму беженцев в сицилийском городке Минео. Этот пункт помощи нелегальным мигрантам считался самым крупным в Европе.

Джорджия Орланди, Euronews

"Закрытие Cara di Mineo, самого крупного центра по приему беженцев в Европе – это именно то, чего очень желал вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини.

На пресс-конференции политик высказался за выселение мигрантов из центра, ведь согласно вступившему в действие итальянскому закону о безопасности, мигранты, нашедшие работу в Италии, могут здесь остаться.

С другой стороны, министр внутренних дел ещё раз пояснил, что государство не могло бы больше содержать центр по приему беженцев, который стал золотой жилой для нигерийской мафии.

Также на пресс-конференции Сальвини упомянул о недавней высадке нелегальных мигрантов на берег Италии. Министр МВД пояснил, что не ведет войну с НПО, сказав, что большинство из них работает на законных основаниях".