Реставрация "Ночного дозора"

К восстановлению работы привлечены 12 искусствоведов. О сложностях, которые их ожидают, рассказывает главный хранитель музея Петра Нобл: "Первая из проблем - это, разумеется, размер полотна. Требуется собрать всю имеющуюся информацию, которая касается состава краски и живописной техники. Нам, конечно, в помощь, все достижения инженерной мысли в этой сфере, включая фотографию. В общей сложности будет сделано не менее 12 тысяч снимков, с тем, чтобы потом из них составить целостную картину. Нам предстоит также и спектральный анализ. И потом наступит главный этап: найти ответ на вопрос , как именно художник писал "Ночной дозор".

Эти слова подтверждает и генеральный директор музея Тако Диббитс: "Если сравнить эту работу и те два автопортрета Рембрандта, которые мы приобрели во Франции, мы сможем увидеть, как меняется техника его письма. История не сохранила для нас все детали и подробности создания именно этого полотна, но нынешние реставрационные работы помогут нам еще раз заглянуть, что называется, на "кухню" этого великого живописца".

Реставрационные работы вызывают энтузиазм посетителей: "Потрясающе, конечно, наблюдать за тем, что происходит. Мы сможем стать свидетелями этой титанической работы и онлайн, если того захотим. Мой муж очень интересуется реставрацией живописи, сейчас он, как и я, уже на пенсии, так что у нас появилось свободное время, чтобы отдаться нашей общей страсти".

Известна дата создания полотна - это 1642-ой год, известно и то, что четыре с лишним века спустя его будут реставрировать 10 месяцев.