Гонконг: протесты продолжатся?

Активисты протестного движения в Гонконге намерены продолжать борьбу за отмену поправок к законодательству об экстрадиции, несмотря на то, что власти не планирует возвращаться к их рассмотрению. Глава гонконгской администрации Кэрри Лэм заявила журналистам, что «законопроект мёртв», но подобная формулировка вызвала у активистов сомнения и недоверие:

– В законодательном совете не существует такого понятия как «временно приостановлен», – отметил правозащитник Джимми Шам. – Кэрри Лэм заявила, что законопроект «приостановлен», но это не соответствует действующей правовой системе. Это определённо не юридический термин. И, полагаю, что даже если перелистать все юридические документы Гонконга, то не удастся найти слово «мёртвый».

Кэри Лэм утверждает, что рассмотрение законопроекта было прекращено после начала манифестаций, которые тем не менее продолжились:

– У людей по-прежнему остаются сомнения в искренности правительства, они до сих пор беспокоятся, что правительство возобновит этот процесс в законодательном совете. Поэтому повторяю, что таких планов нет. Этот законопроект мёртв.

Манифестации сопровождались актами вандализма, имели место стычки с полицией.

– Кэрри Лэм делает интересный ход, – считает корреспондент NBC Мэтт Брэдли. – У протестного движения нет лидера, никаких лидеров. Поэтому, хотя немало активистов, как мы видим, дают интервью журналистам и делают разнообразные заявления, Кэрри Лэм, используя такой язык, может сказать, что законопроект мёртв и таким образом оставить без ветра паруса протестного движения. Она действительно может выиграть этот раунд, если сможет убедить достаточное число людей на улице в своей искренности и в том, что законопроект мёртв.

Массовые протесты в Гонконге начались около месяца назад, в них участвовали тысячи людей, а в один из дней на улицы города вышли около двух миллионов протестующих.