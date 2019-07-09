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Frieze: скульптура должна быть доступной

Frieze: скульптура должна быть доступной
Авторское право
أسوسيتد برس
 Марфа Васильева 
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Третий год подряд Международная ярмарка современного искусства Frieze знакомит лондонцев со своей скульптурной экспозицией.

На этот раз в Риджентс-парке представлены творения 23 художников из 17 стран. Уникальность Frieze Sculpture заключается в том, что здесь можно не только увидеть лучшие экземпляры современного искусства, но и приобрести их.

"Люди устраивают в парке пикники и как бы случайно - или намеренно - натыкаются на наши скульптуры, - говорит Виктория Сиддалл, директор Frieze. - Замечательно видеть любопытство и любознательность тех, кто приходит посмотреть на эту часть парка".

"Ой, я слышу внутри писк цыплят! - изумляется Сабрина Сейд, посетительница парка. - То, что выставка размещена в таком месте, где каждое произведение окружено множеством других, действительно интересно. Можно подойти к каждой скульптуре так близко, как тебе хочется, дотронуться, можно рассматривать ее под любыми ракурсами. Я больше всего ценю это в искусстве!"

Сэм Рат каждый день проходит через парк по пути на работу: "Люди, которые в повседневной жизни не особо интересуются искусством и не задумываются над такими темами, как жизни и смерть, пол и сексуальность, проходя здесь, не могут не задаваться вопросами: "Нравится ли мне это?", "Почему они поставили эту скульптуру здесь?", "Кто же такое купит?" или "Я бы мог сделать подобное?"

Джон Уилан приехал в Лондон из Калифорнии, и попал с корабля на бал: "Выставка приглашает к взаимодействию: не нужно проходить через дверь и подниматься по лестнице в галерею. Искусство должноо быть открытым и доступным, и это важно".

Полюбоваться на скульптурные новинки от Frieze, адресованные широкой публике и призванные развивать у нее чувство прекрасного, можно в лондонском Риджентс-парке до 6 октября.