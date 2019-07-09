Tour de France: 4-й этап за Вивиани

Итальянский велогонщик Элиа Вивиани из команды Deceuninck-Quickstep стал победителем 4-го этапа шоссейной многодневки Tour de France. Его товарищ по команде - француз Жюлиан Алафилипп - выигравший предыдущий заезд, сохранил ж``ёлтую майку лидера.

На всей протяженности 4-го этапа от Реймса до Нанси Алафилиппа приветствовали восторженные болельщики, скандировавшие "Жулиан, гони до Парижа!": французский гонщик в последний раз возглавлял престижную многодневку в 2014 году.

Результат победителя 4-го этапа Элиа Вивиани - 5 часов 9 минут и 20 секунд. Второе место в общем зачете заняли голландские гонщики Воут ван Арт (отставание 20 секунд) и Стивен Крейсвик (25 секунд) из команды Jumbo-Visma.

В среду пройдет пятый этап, так называемые "средние горы", протяженностью в 175 с половиной километров между Сен-Дье-де-Вож и Кольмаром.