Брюссель переживает за турецких журналистов

Учреждения Евросоюза и общественные организации в Брюсселе выражают тревогу в связи с публикацией в Турции «чёрного» списка журналистов, работающих на международные СМИ. Среди них есть корреспонденты Euronews.

В сопровождающем список докладе утверждается, что эти иностранные «новостники» прибегают к "антиправительственной риторике".

Представитель Еврокомиссии Майя Косьянчич прокомментировала:

«Свобода средств массовой информации и выражения мнений — это ключ к реальной демократии. Мы, как Евросоюз, чрезвычайно обеспокоены продолжающейся эрозией того и другого в Турции в последние годы. Много журналистов находятся там в заключении. Мы призываем Турцию уважать свободу прессы и высказываний».

О публикации доклада высказался в Брюсселе заместитель генерального секретаря Международной федерации журналистов Джереми Диар:

«Это абсолютно неприемлемо. Это продолжение политики, направленной на то, чтобы заставить замолчать независимые СМИ и подорвать независимую журналистику. Мы видели, как в Турции наших коллег увольняют и сажают в тюрьмы, редакции закрывают. А теперь турецкое правительство идёт дальше и пытается заглушить голос независимых журналистов по всему миру, которые сообщают о событиях в Турции.

Это - часть продолжающейся тенденции: политики стигматизируют журналистов, называют их индивидуально по именам, вселяют страх в этих людей, чтобы они либо стали делать свои репортажи по-другому, либо перестали передавать вообще. Это - реальная угроза не только свободе СМИ в Турции, но и всем турецким гражданам, живущим за рубежом ".