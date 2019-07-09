Обновление Венгрии и Европы

Программа "Вкратце из Брюсселя":

В Европарламенте заняла своё место новый депутат от венгерской оппозиции. В ходе предвыборной кампании с применением эффектных видеороликов Катлин Че критиковала власти своей страны:

«Они боятся нас, боятся моей партии, боятся молодого поколения в политике. Они боятся людей с видением, которые не коррумпированы и не могут быть куплены за деньги».

31-летний врач и специалист по экономике здравоохранения участвовала в создании антиправительственного движения «Momentum» (импульс), бывала в Брюсселе.

Че обвиняет премьер-министра Виктора Орбана в нарушении верховенства права и разбазаривании фондов ЕС, от чего Венгрия оказалась изолированной в Европе.

Вместе с группой гражданских активистов тогда ещё кандидат в европейские законодатели пыталась не допустить проведения в Будапеште Олимпийских игр на том основании, что это ввергло бы страну в ненужные расходы.

«Ты должна работать больше, быть жёстче. Твои убеждения должны быть крепче, если ты молодая, прогрессивная женщина в Венгрии».

Каталин Че вместе с другим венгром вошла в состав фракции «Обновление Европы» - это бывший Альянс либералов и демократов за Европу. Она намерена бороться парламентскими средствами за обновление и своей страны.

Кратчайшее шоссе из Европы в Китай

Европу и Китай соединит платная автодорога протяженностью почти две тысячи километров. Правительство России одобрило проект этой частной трассы под названием "Меридиан". Его стоимость оценивается в 600 миллиардов рублей, а срок окупаемости - 12-14 лет.

"Меридиан" будет построен от Беларуси до Казахстана в объезд Москвы.

Ирландия готовится к "жёсткому брекситу"

Ирландия указала на высокий риск того, что Соединённое Королевство выйдет из Евросоюза, не заключив с ним соглашения, которое смягчило бы пагубные последствия «Брексита».

Выступая в Брюсселе, министр финансов Паскаль Донохью сказал, что Дублин разрабатывает на этот случай меры правовой защиты. Он выразил надежду, что обновленное после майских выборов руководство Евросоюза будет оказывать Ирландии как минимум прежний уровень поддержки.

Инновации в европейском общепите

Инновациям в сфере общественного питания посвящена конференция в Брюсселе. На ней представлены новые и возвращенные на стол продукты, возобновляемые источники пищи, оригинальные способы приготовления блюд.

Выступавшие отмечали, что в связи с изменением климата и ухудшением состояния окружающей среды, в Евросоюзе обострилась проблема продовольственной безопасности.