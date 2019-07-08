Зеленский предложил Путину поговорить

Украинский президент Владимир Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину провести встречу в новом формате – с участием лидеров стран Запада. В своём кратком видеообращении Зеленский также осудил инициативу проведения телемоста под названием «Надо поговорить», который был задуман как диалог обычных граждан России и Украины:

– Надо поговорить? Надо. Давайте. Обсудим, чей Крым, и кого там нет, на Донбассе. Компанию для разговора предлагаю следующую: я, вы, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон. Место? Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас с вами в Минске.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уже прокомментировал предложение, отметив, что оно нуждается в изучении, и пока Москва не готова дать на него ответ:

– Во-первых, нужно понять, есть ли перспектива у такой встречи, во-вторых, нужно понять, что это за новый формат предлагается – дело в том, что США не являются участниками нормандского процесса, и как быть с минскими договорённостями, под которыми стоят подписи участников нормандского процесса, но не стоят подписи никаких представителей Соединённых Штатов Америки.

Со своей стороны белорусский президент Александр Лукашенко уже приветствовал предложение украинского лидера. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Лукашенко, который, как отмечается, всегда считал, что противоборствующим сторонам в Донбассе давно пора «садиться и решать проблемы, которых накопилось немало».