Неудержимые американки

Футболистки сборной США в четвертый раз в истории завоевали титул чемпионок мира, победив в финальном матче во французском Лионе команду Нидерландов со счетом - 2:0.

Американки, которые выиграли почетный трофей и четыре года назад в Канаде, долгое время не могли вскрыть оборону соперниц и лишь на 61-й минуте открыли счет, заработав пенальти. Его точным ударом реализовала капитан команды Меган Рапино. Она была признана лучшим игроком матча и всего турнира. Еще через 8 минут Роуз Лавель совершила сольный проход по центру и направила мяч в правый нижний угол ворот голландок.

Свидетелями триумфа своей команды на стадионе "Групама" стали более 20 тысяч американских болельщиков. А всего на финал было продано почти 58 тысяч билетов. Эксперты отмечают небывалый интерес, который вызвал женский Кубок мира среди любителей футбола.

"Мы так счастливы, мы проделали длинный путь и долго экономили, чтобы попасть на турнир. Это было потрясающе!", - говорит эта девушка.

"Абсолютно невероятно. Это наш второй чемпионат мира, мы были в Канаде, а теперь здесь. Это лучшее время в нашей жизни", - говорит эта болельщица.

"Было просто потрясающе оказаться здесь лично. Две замечательные команды, наблюдать за игрой было большим удовольствием. И голландские болельщики просто замечательные, но сегодня повезло американским", - восхищается эта женщина.

Поклонники голландской сборной не скрывали своего разочарования. Несмотря на то, что команда США считалась фаворитом, "оранжевые" надеялись на чудо - однако строгая защитная тактика, использованная в полуфинале против Швеции, на этот раз не сработала.

"Америка сегодня была лучше. Они действительно лучшие. Наши защитницы не смогли остановить Рапино, она была неудержима", - говорит этот болельщик сборной Нидерландов.

Чинция Рицци, Euronews: "Из-за чего Нидерланды проиграли?"

"Из-за пенальти. Думаю, нарушения не было", - считает эта женщина.

Чинция Рицци, Euronews: "Занавес над Кубком мира среди женщин опущен. После успеха 8-го чемпионата президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что хочет расширить турнир до 32 команд в 2023 году и удвоить призовой фонд".