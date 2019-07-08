Гонконг – перекрёсток мировой культуры

Гонконг нередко называют перекрёстком мира, и город реализует свой потенциал культурного центра. Новый оперный театр стал частью Культурного округа Западный Коулун. В этом выпуске программы Spotlight мы побеседуем с теми, кто вносит здесь свой вклад в развитие культуры.

Оперный театр расположен в центре Xiqu, одном из первых уже построенных здесь зданий, которое находится вблизи новой станции скоростной железной дороги. Архитекторы использовали стиль, который директор театра Наоми Чунг сравнивает с тай-чи-чи:

– Все линии театра изогнуты. И это как раз символ тай-чи-чи, а знак этого символа такой же, как и си-чу си.

В программе театра, прежде всего, традиционная кантонская опера Xiqu, но готовятся постановки, рассчитанные и на более молодую аудиторию.

– Мы сейчас используем для представлений современные средства. Именно этого хочется молодым художникам и артистам.

Поблизости строится музей М+. Он станет крупнейшим в Гонконге музеем современного искусства. В небольшом выставочном зале с нами беседует директор музея Суханиа Раффель, которая прежде работала в Австралии и в лондонской галерее Тейт:

– Пока музей не открылся полностью, мы используем небольшой зал в округе Западный Коулун, используя его как своего рода лабораторию. На сегодня M+ – один из самых амбициозных и захватывающих проектов культурной инфраструктуры.

Затем мы направляемся в исторический центр Гонконга, а точнее – в «Тай Квун», бывший полицейский участок. Теперь это объект исторического наследия, здесь проходят выставки и культурные мероприятия. Вместе с Леонгом Ченгом из гонконгского жокей-клуба, который спонсирует «Тай Квун», мы познакомились с работами японского художника Такаши Мураками. Мы также познакомились и с ним самим и сфотографировались на память.

– Всё идёт просто замечательно, – говорит Леонг Ченг. – В первый же год – более 3,5 миллионов посетителей – намного больше, чем мы ожидали. И, похоже, большинству здесь очень понравилось, так что и мы смогли внести вклад в культурную жизнь Гонконга.

А это ещё одно свидетельство культурного обновления: выставочные площади Гонконгского музея искусств увеличены на 40%, и здесь стало больше объектов традиционного китайского и современного искусства.

– В истории музея отражено развитие Гонконга, – рассказывает Иви Там, директор музея. – Мы были первым в городе художественным музеем, где выставлялись работы художников и Востока, и Запада. Мы расположены в действительно стратегическом месте. Это самый туристический район, рядом с Авеню Звёзд. И это к тому же район Чимсачёй, где очень много заграничных туристов.

Мы выходим из музея пройтись по Авеню Звёзд, где оставили отпечатки ладоней великие китайские кинематографисты, и где стоят их статуи. Помимо Брюса Ли вы, возможно, знаете режиссёра Джона Ву, актрису Гун Ли и, конечно, Джеки Чана. В Гонконге снято множество фильмов, среди самых последних – боевик «Небоскрёб» с участием Дуэйна Джонсона.

Ещё в 1970-е годы Фред Шолле открыл художественную галерею Galerie du Monde, где выставлялись работы таких художников, как Дэвид Хокни. Сейчас здесь можно познакомиться с творчеством китайско-малазийского художника Си Эн Льюиса. Шолле отмечает, что в последние годы благодаря выставке Арт-Базель значение Гонконга заметно увеличилось на рынке мирового искусства.

– Со всего мира приезжают кураторы, сотрудники музеев, учёные, коллекционеры. Гонконг действительно приобрёл большое значение.

Как же вышло, что уроженец Калифорнии перебрался в Гонконг?

– Что меня держит здесь? Помимо еды? Полагаю, здешний образ жизни. Это потрясающий город. Космополитичный. Безопасный. Это место отвечает практически всем моим запросам.

На этом завершается программа Spotlight. Мы прощаемся с вами, до новых встреч! …Снято!