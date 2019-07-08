Европа переведет шахты на стандарт 5G

Шахты завтрашнего дня: безопасная для человека и природы, эффективная производственная площадка. Такой вариант обещают отрасли ученые ЕС, делающие ставку на оснащение шахт дронами, роботами и связью по стандарту 5G. Разработки в рамках Европейского исследовательского исследовательского проекта ведутся в Швеции, где местные специалисты тестируют сразу несколько решений.

Дженни Греберег, профессор технологического университета в Лулео, уточняет: Европа сегодня потребляет 20% мировых запасов металлов и минералов а производит лишь 3%. Задача - повысить уровень самообеспечения; профессор считает, что сделать это невозможно без модернизации шахт: "Речь идет, к примеру об использовании беспилотников в шахте - так, чтобы люди не находились в потенциально опасных местах. Мы также планируем задействовать электромобили вместо машин на дизельном топливе, что означает сокращение выбросов двуокиси углерода. Одновременно мы ставим на большую автоматизацию всех процессов В итоге нагрузка на человека сократится".

Европейский проект SIMS, в рамках которого ведутся работы, опирается на стандарты связи 5G. По мнению ученых, его применение в горнодобывающей отрасли в разы оптимизирует разведработы, ускорит анализ информации операторами и уменьшит нагрузку на человека.

Инженер Дариуси Коминиак говорит о роли дронов при осмотре туннелей: "Дрон оснащен несколькими датчиками, они сканируют окружающую среду, у на них также установлены камеры, фиксирующие происходящее. Плюс мощный источник света - это позволяет ориентироваться в полной темноте подземелья".

Инженер Томас Йоннсон акцентирует важность качественной связи: "Мы хотим подключить весь этот сложный подземный мир шахт к смартфонам, хотим наладить качественную связь в постоянном режиме, причем речь не идет только об общении между людьми, голосовом обмене, просмотре веб-страниц. Нет, нас интересует также удаленное управление тяжелой техникой, взаимодействие со всеми элементами системы, датчиками. Нам нужна действительно надежная бесперебойная связь с минимальными задержками, обмен между диспетчерами и шахтой должен проводиться в режиме реального времени".

Университет Лулео в Швеции в числе прочего разработал симулятор виртуальной реальности, который позволяет спуститься в шахту, пройти через нее, взаимодействия с окружающей средой и задействованной техникой - всеми элементами, которые предусмотрены проектом.

Николас Дальстрем руководит проектом: "Для меня работа в координатах виртуальной реальности ценна возможностями обучения, которые она предоставляет. Симулятор расширяет педагогические рамки: теперь шахта может сама прийти к человеку, если человек по каким-то причинам не может спуститься под землю. Это открывает новые возможности для операторов, диспетчеров: они, работая на земле, лучше понимают, что происходит внизу".

На фоне растущего спроса на полезные ископаемые и металлы, европейская горнодобывающая отрасль делает ставку на расширение горной добычи. Шахты будущего, обещают ученые, позволят эффективно добывать сырье, не рискуя безопасностью людей и не вредя окружающей среде.