"Шелковый путь": от Байкальска до Улан-Уде

Второй спецучасток ралли "Шёлковый путь" доставил гонщикам много неприятностей, некоторым участникам даже пришлось покинуть гонку.

В зачёте мотоциклистов не повезло Ксавье де Султре, который на предыдущем участке финишировал третьим. Из-за технических неполадок после падения француз был вынужден сойти с дистанции.

На этом этапе победу одержал Сэм Сандерлэнд. Однако, по его словам, он не собирался выигрывать, потому что не хотел бы стартовать первым на следующем протяжённом этапе.

В зачёте внедорожников Язид Аль-Раджи вышел в лидеры. Однако после поломки двигателя саудовский гонщик покинул соревнования. Для Эрика ван Луна этот этап также стал неудачным: из-за проблем с трансмиссией ему пришлось сделать несколько остановок. Однако голландец сумел устранить неполадки и дойти до финиша.

В отличие от товарищей по команде Нассеру Аль-Аттие удалось избежать серьёзных неприятностей. Он снова финишировал первым и увеличил преимущество в общем зачёте.

В категории грузовиков тоже не обошлось без неприятных сюрпризов. Антон Шибалов проколол колесо своего КАМАЗа. Обычно замена занимает 8-9 минут, но во время гонки дорога каждая секунда.

Пилоты команды МАЗ Алексей Вишневский и Александр Василевский потеряли много времени в начале этапа. Их товарищ по команде Сергей Вязович снова показал лучший результат.

Два российских спецучастка остались позади, ралли продолжится на просторах Монголии.