Гордость сквозь слёзы

Нидерландские болельщики, несмотря на поражение своей команды в финале чемпионата мира по футболу среди женщин, гордятся своими спортсменками и надеются на победу своей сборной в 2023 году.

Мейв Макмахон, Euronews:

"Я постоянно слышу здесь слово "jammer", что переводится с голландского как "очень плохо". Но это не означает, что Сарину Вигмен – тренера нидерландской команды и её 23 футболисток на родине не будут приветствовать как героинь. Несмотря на то, что французский арбитр назначил пенальти в пользу американок, Голландию охватывает чувство гордости. Это подтверждают первые полосы местных газет, одна из них вышла с заголовком "После слез к гордости". Голландская команда и её фанаты не скрывают радости, ведь голландки, которые второй раз участвуют в подобном турнире, смогли выйти в финал. Голландские болельщики говорят, что у команды есть большой шанс на победу в 2023 году, ведь у них талантливые молодые игроки, а также потрясающий вратарь".