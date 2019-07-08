Спорт

Победное возвращение короля дзюдо Тедди Ринера

 Комментарии
 Марика Димитриади 
Победное возвращение короля дзюдо Тедди Ринера
Авторское право
رویترز
Размер текста Aa Aa

Король дзюдо вернулся на татами. Десятикратный чемпион мира, двукратный олимпийский чемпион непобедимый Тедди Ринер вновь на вершине. Полтора года француз не принимал участия ни в каких соревнованиях, и на первом же турнире после столь долгого перерыва взял "золото". В полуфинале этапа Гран-при в Монреале он одолел Лукаша Крпалека, олимпийского чемпиона в категории до 100 килограммов.

Решающий поединок оказался повторением финала бразильской Олимпиады в категории свыше 100 килограммов. Ринер против Хисаеши Харасавы — взять реванш японцу не удалось.

"Для меня это был сложный день. После полутора лет перерыва я вновь решил испытать себя. Для меня это подготовка к Олимпиаде. Правда, я показал не все, на что способен. Но главное, что я выиграл. У меня были серьезные соперники. Я думаю, что мои противники по полуфиналу и финалу – это сейчас лучшие дзюдоисты", - говорит Ринер.

В прошлом году Сори Хамада выиграла чемпионат мира. После этого ей ни разу не удалось подняться на пьедестал почета. Но приближается Олимпиада, напряжение нарастает, а потому в этот раз Хамада была настроена особенно решительно. В финале с помощью приема "учи-мата" она вырвала победу у россиянки Александры Бабинцевой. Для этого японке хватило всего лишь минуты:

"Я не выиграла ни одного международного турнира с прошлогоднего чемпионата мира. Сегодняшняя победа мне дала большой заряд уверенности".

Еще одну золотую награду японской сборной принес олимпийский чемпион Машу Бейкер. В финале он вышел на татами против американца Колтона Брауна. И этими победами сборная Страны восходящего солнца не ограничилась. Чемпионка мира в категории свыше 78 килограммов Сара Асахина в решающем поединке одолела израильтянку Раз Хершко.

Рамадан Дарвиш, выступающий в категории до 100 килограммов, принес первое "золото" египетской сборной. В финале он сломил сопротивление канадца Шэди Эль-Нахаса.

Эль-Нахас не только выиграл "серебро", но и стал автором самого зрелищного приема. Канадец славится своей техникой бросков через бедро, и в этот раз ему удалось блеснуть в поединке против немца Карла-Рихарда Фрая.

Первый в истории этап Гран-при по дзюдо в Монреале подошел к концу. И, судя по тому, как зрители поддерживали спортсменов, это был успех!