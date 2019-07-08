Победное возвращение короля дзюдо Тедди Ринера

Король дзюдо вернулся на татами. Десятикратный чемпион мира, двукратный олимпийский чемпион непобедимый Тедди Ринер вновь на вершине. Полтора года француз не принимал участия ни в каких соревнованиях, и на первом же турнире после столь долгого перерыва взял "золото". В полуфинале этапа Гран-при в Монреале он одолел Лукаша Крпалека, олимпийского чемпиона в категории до 100 килограммов.

Решающий поединок оказался повторением финала бразильской Олимпиады в категории свыше 100 килограммов. Ринер против Хисаеши Харасавы — взять реванш японцу не удалось.

"Для меня это был сложный день. После полутора лет перерыва я вновь решил испытать себя. Для меня это подготовка к Олимпиаде. Правда, я показал не все, на что способен. Но главное, что я выиграл. У меня были серьезные соперники. Я думаю, что мои противники по полуфиналу и финалу – это сейчас лучшие дзюдоисты", - говорит Ринер.

В прошлом году Сори Хамада выиграла чемпионат мира. После этого ей ни разу не удалось подняться на пьедестал почета. Но приближается Олимпиада, напряжение нарастает, а потому в этот раз Хамада была настроена особенно решительно. В финале с помощью приема "учи-мата" она вырвала победу у россиянки Александры Бабинцевой. Для этого японке хватило всего лишь минуты:

"Я не выиграла ни одного международного турнира с прошлогоднего чемпионата мира. Сегодняшняя победа мне дала большой заряд уверенности".

Еще одну золотую награду японской сборной принес олимпийский чемпион Машу Бейкер. В финале он вышел на татами против американца Колтона Брауна. И этими победами сборная Страны восходящего солнца не ограничилась. Чемпионка мира в категории свыше 78 килограммов Сара Асахина в решающем поединке одолела израильтянку Раз Хершко.

Рамадан Дарвиш, выступающий в категории до 100 килограммов, принес первое "золото" египетской сборной. В финале он сломил сопротивление канадца Шэди Эль-Нахаса.

Эль-Нахас не только выиграл "серебро", но и стал автором самого зрелищного приема. Канадец славится своей техникой бросков через бедро, и в этот раз ему удалось блеснуть в поединке против немца Карла-Рихарда Фрая.

Первый в истории этап Гран-при по дзюдо в Монреале подошел к концу. И, судя по тому, как зрители поддерживали спортсменов, это был успех!