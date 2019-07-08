Бегущие по водной глади: таяние льдов Гренландии всё более тревожит учёных

Сначала датский климатолог Стефен Ольсен опубликовал снимок бегущей по водной поверхности собачьей упряжки. Благодаря социальным сетям, кадр облетел весь мир и напомнил о проблеме таяния льда в Гренландии. Позднее Ольсен опубликовал видео с места событий - оно впечатляет ещё больше.

Датские климатологи давно озабочены проблемой таяния гренландского ледяного щита. Это самая крупная ледяная масса Северного полушария Земли. Ольсен рассказал, что видео было отснято 13 июня этого года, в теплую погоду, когда учёные работали в акватории фьорда Инглфилд на северо-западе Гренландии.

В одном из свои твитов ученый отметил, что таяние льда летом вполне нормально, и что феномен подтопления морского льда тоже сам по себе не нов. Однако, "экстремально необычной" для этого времени года стала зарегистрированная в июне температура воздуха: на уровне +17ºC, объясняет Ольсен.

Эксперты утверждают, что у эти кадры ценны скорее с точки зрения визуальной эстетики, а не научного содержания. Тем не менее скорость, с которой меняется климат арктических регионов, вызывает беспокойство не только у учёных.

С помощью спутниковых снимков Европейской сети наблюдения Земли "Коперник" можно проследить быстрое таяние льда в заливе Инглфилд в этом году по сравнению с 2017 годом.

Последствия изменения климата сильнее всего сказываются на самых северных широтах планеты. Особенно ярко это проявилось в этом году через такие природные явления, как летние пожары в нескольких регионах за Северным полярным кругом, таяние обширных участков вечной мерзлоты, таяние поверхности Северного Ледовитого океана и высокая для тёплого времени года температура на Аляске.