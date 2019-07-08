Двойная победа Жюлиана Алафилиппа

Победу на третьем этапе и в общем зачете многодневки Tour de France вырвал в понедельник французский велогонщик Жюлиан Алафилипп, выступающий за команду Deceuninck-Quick Step.

За 16 километров на финиша, на крутом склоне Мютини, Алафилипп успешно атаковал и ушел в отрыв, отвоевав у пелотона 26 секунд. Этап протяженностью 215 километров между бельгийским городом Бенш и французским Эперне в департаменте Шампань он преодолел за 4 часа 40 минут и 29 секунд. Второе место занял австралиец Майкл Мэттьюс из Sunweb, третьим стал бельгиец Яспер Стёйвен из команды Trek-Segafredo. Узнав о том, что он возглавил престижную шоссейную велогонку, Жюльен Алафилипп прослезился.

Четвертый этап протяженностью 213 с половиной километров состоится во вторник, он проложен между французскими городами Реймс и Нанси.

106-й Tour de France включает 21 этап общей протяженностью в 3480,3 километра. Велогонка завершится 28 июля. Победителем "Тур де Франс" в прошлом году стал британский велогонщик из команды Sky Томас Герайнт.