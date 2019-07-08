Бразильцы завоевали Кубок Америки

Кубок Америки спустя 12 лет возвращается в Бразилию. Подопечные Тите в финале турнира обыграли перуанцев со счетом 3:1.

Хозяева первенства, бразильцы, вышли вперед уже на 15-й минуте. Автором первого гола стал Эвертон. Незадолго до перерыва перуанцы смогли отыграться. Мяч в ворота с пенальти отправил Паоло Герреро. Но вскоре Габриэль Жезус вновь вывел бразильцев вперед. Окончательный счет был установлен уже в самом конце встречи: Ришарлисон забил с 11-метровой отметки.

Ришарлисон с Кубком Америки REUTERS/Ricardo Moraes

Матч бразильцы доигрывали в меньшинстве: после двух желтых карточек Жезус был удален с поля. Бразилец не смог сдержать слез.

"Селесао" завоевали девятый в своей истории и первый с 2007 года Кубок Америки. Больше побед только у уругвайцев - в их копилке 15 титулов, и у аргентинцев, выигравших 14 трофеев.

Тренер бразильской сборной Тите установил рекорд. Он стал первым специалистом, выигравшим Кубок Америки, Либертадорес и Кубок Судамерикана.

Главный тренер бразильской сборной Тите REUTERS/Ricardo Moraes